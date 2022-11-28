Общество 28 ноября 2022, 15:35 Старинные усадьбы под Петербургом выставят на торги по программе «Рубль за метр»

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Старинные особняки Ленинградской области, находящиеся в аварийном состоянии, выставят на торги для аренды по городской программе «Рубль за метр». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Отмечается, что на торги планируется выставить казарму Первого учебного морского экипажа, дачу Кречева и другие архитектурные памятники.

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В настоящее время пакет документов по данным объектам направлен на рассмотрение в соответствующий городской комитет.

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