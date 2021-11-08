Старинные монеты обнаружили на месте омского острога, где жил Достоевский
Археологи рассказали об обнаружении старинных монет на месте омского острога, где жил Достоевский
Археологи обнаружили на месте каторжного острога Омской крепости, где жил писатель Федор Достоевский, старинные монеты, фрагменты керамической и фарфоровой посуды и кованые гвозди. Все предметы передадут в Омский музей просвещения.
По словам руководителя музея Игоря Скандакова, в этом остроге Достоевский провел четыре года, поэтому найденные экспонаты предоставят в экспозицию в честь двухсотлетия со дня рождения писателя — 11 ноября, сообщил ТАСС.
Археолог Михаил Корусенко уточнил, что стопку десятикопеечных монет времен Екатерины Второй, изготовленных на Колыванском монетном дворе, обнаружили неожиданно при закладке самого последнего шурфа.
«Стопка <…> была обнаружена у снования столбовой ямки у стены каторжного острога. Кто-то припрятал эти монеты в кожаном кошельке. Датировка — от 1771 до 1781 года», — рассказал ученый.
Его коллега Юрий Герасименко обратил внимание, что для археологов ценность находок определяется в том числе и обстоятельствами, контекстом обнаружения.
«В данном случае нужно говорить об информационной ценности — она гораздо выше материальной», — пояснил он.