Старинные монеты обнаружили на месте омского острога, где жил Достоевский

Археологи обнаружили на месте каторжного острога Омской крепости, где жил писатель Федор Достоевский, старинные монеты, фрагменты керамической и фарфоровой посуды и кованые гвозди. Все предметы передадут в Омский музей просвещения.

По словам руководителя музея Игоря Скандакова, в этом остроге Достоевский провел четыре года, поэтому найденные экспонаты предоставят в экспозицию в честь двухсотлетия со дня рождения писателя — 11 ноября, сообщил ТАСС.

Археолог Михаил Корусенко уточнил, что стопку десятикопеечных монет времен Екатерины Второй, изготовленных на Колыванском монетном дворе, обнаружили неожиданно при закладке самого последнего шурфа.

«Стопка <…> была обнаружена у снования столбовой ямки у стены каторжного острога. Кто-то припрятал эти монеты в кожаном кошельке. Датировка — от 1771 до 1781 года», — рассказал ученый.

Его коллега Юрий Герасименко обратил внимание, что для археологов ценность находок определяется в том числе и обстоятельствами, контекстом обнаружения.

«В данном случае нужно говорить об информационной ценности — она гораздо выше материальной», — пояснил он.