Обвиненного в домогательствах актера фильма «В бой идут одни старики» уволили из вуза

Украинского актера Владимира Талашко уволили из киевского университета. Ранее преподавателя обвиняли в домогательствах к студенткам и абитуриенткам.

По данным украинского агентства УНИАН, Талашко уволили из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Причиной назвали состояние здоровья преподавателя.

В начале августа абитуриентки и студентки вуза обвинили Талашко в непристойном поведении и домогательствах. Тогда министр культуры Олександр Ткаченко пообещал оперативно провести проверку всех фактов. Позже звезда фильма «В бой идут одни старики» отверг все обвинения в свой адрес. Он заявил, что ничего подобного не было и не знает, откуда «растут ноги» у подобных слухов.

Скандал получил новый виток обсуждений после признания маркетолога Марии Матрос. В сентябре девушка сообщила, что более 10 лет назад стала жертвой приставаний со стороны Талашко. По ее словам, тогда она не хотела устраивать скандал, чтобы не портить актеру репутацию. Теперь же Матрос решила поделиться своей историей, чтобы поддержать других девушек.