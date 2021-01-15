Старец с Афона попросил отца Сергия закончить сухую голодовку

«Начиная с сегодняшнего дня с благословения старца с Афона Гавриила отец Сергий начинает пить воду», — отметил Бабиков.

Уточняется, что старца Гавриила Карейского Сергий считает своим духовным наставником после смерти Кирилла Павлова из Троице-Сергиевой Лавры. Голодовка Романова длилась 17 дней. Юрист пояснил, что мужчина находится в нормальном состоянии.

«Все заявления в СМИ, что он плохо себя чувствует — это фейк», — подчеркнул Бабиков.

Напомним, что Николая Романова задержали в декабре минувшего года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетнего к самоубийству. Его заключили под стражу на два месяца. Мужчину поместили в «карантинный» следственный изолятор № 7.