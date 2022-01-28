Старейшую школу Брянска отремонтируют за 61 миллион рублей

В Брянске во время видеоконференции на приеме граждан местная жительница попросила администрацию города отремонтировать школу № 2 им. Д. Е. Кравцова. В пресс-службе администрации отметили, что к 1 сентября 2022 года учреждение приведут в порядок, написало издание Infox.

Школа была возведена в 1937 году и давно требовала капитального ремонта. К реставрации здания должны приступить этой весной. Уже разработана проектно-сметная документация, а также получено заключение госэкспертизы проекта.

На капитальный ремонт планируют выделить 61 миллион рублей.