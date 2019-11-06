Старейший в России профессор-геодезист накормил рыбу коноплей и получил срок

Профессора Московского государственного университета геодезии и картографии, которому 90 лет, признали виновным в незаконном хранении конопли в крупном размере. Содержащим наркотические вещества растением он кормил рыбу.

«Суд приговорил пенсионера к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев», — указано в сообщении, которое опубликовал Сараевский районный суд Рязанской области.

Как пояснил подсудимый, он на своем участке в селе Большие Можары в Рязанской области еще несколько десятков лет назад посадил коноплю. На нее он ловил рыбу, смешивая конопляные семечки с геркулесовой кашей. По словам 90-летнего профессора, самому ему и в голову не пришло бы использовать коноплю как наркотик. Свою вину подсудимый признал.

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«Суд учел, что подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, имеет первою группу инвалидности, престарелый возраст, имеет награды за доблестный труд в ВОВ 1941–1945 годы, является почетным работником высшего профессионального образования России». — добавили в суде.

Пенсионер к слову, награжден благодарственным письмом президента и ректора Московского государственного университета геодезии и картографии. При вынесении приговора это также было принято во внимание.