Общество 02 января 2024, 04:27 Старейший итальянец скончался на 112-м году жизни в Тоскане Старейший житель Италии умер в городе Чечине в возрасте 111 лет Unsplash

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Старейший итальянец Триполи Джаннини умер в 111 лет. Он прожил интересную жизнь, пережил две войны и несколько пандемий, сообщило РИА «Новости».

Джаванни родился в 1912 году. Он пережил «испанку» и COVID-19. Даже стал самым пожилым жителем Италии, который привился от коронавируса. В молодости он был стрелком-берсальером, но после возвращения из армии работал фермером, продавал овощи в родном итальянском городе Чечина. Ему помогала жена, но в 1982 году она скончалась.

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Родные ласково называли его Триполино, а сам мужчина гордился увиденными им историческими событиями. В августе 2023 года его день рождения громко отметил весь город. Мужчину поздравила мэрия Чечины и Национальная ассоциация берсальеров.

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