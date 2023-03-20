Общество 20 марта 2023, 18:22 Старейший герой СССР Василий Решетников умер на 104-м году жизни Легендарный летчик, герой СССР Василий Решетников умер в возрасте 103 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заместитель Главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР, генерал-полковник авиации Василий Решетников умер 20 марта на 104-м году жизни, сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации. Там выразили соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза.

«Президент Клуба военачальников РФ генерал армии Анатолий Куликов от имени Совета Клуба выразил соболезнование родным и близким Василия Решетникова», — отметили в организации.

Реклама

Дата и место похорон пока неизвестны.

Реклама

Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (ныне Днепр, Украина). Окончил школу летчиков в 1938 году, после чего служил в авиации дальнего действия. Во время Великой Отечественной войны он совершил 307 боевых вылетов, его дважды сбивали, но он остался в строю.

После войны окончил курсы в академии ВВС в Монине и академию Генштаба, с 1969 по 1980 год командовал дальней авиацией, а с 1981 по 1989 год был заместителем главкома ВВС Советского Союза. За время службы Решетников освоил управление самолетами СБ, Ил-4, Б-24, Б-25, Т-4 и Т-95, на котором установил рекорд дальности полета по замкнутому маршруту, пролетев 17 150 километров, напомнили в Минобороны России. Заслуженному военному летчику СССР вручили множество наград, а также в его честь назвали один из стратегических ракетоносцев Ту-160 дальней авиации. РБК добавил, что Решетников был старейшим Героем Советского Союза.

Днем 18 марта стало известно о смерти последнего главкома ВМФ СССР Виктора Чернавина. Ему было 94 года.