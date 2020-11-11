Старейший десантник России умер в Красноярске

«С болью в сердце узнал об уходе из жизни старейшего десантника России — Георгия Терентьевича Ивкина. Ему было 95 лет, он был даже на пять лет старше самих Воздушно-десантных войск России, юбилей которых мы отмечали вместе в августе этого года. Его имя было внесено в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана ВДВ», — написал Швыткин.

Ивкин был легендой десанта. Во время войны он попал в воздушную пехоту. Во время Венской наступательной операции, в апреле 1945 года, получил ранение. После войны он почти 60 лет проработал в красноярской энергетике. Ивкин до конца своих дней вел активный образ жизни.

В правительстве Красноярского края ТАСС сообщили, что похороны ветерана состоятся в субботу, 14 ноября.