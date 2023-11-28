Общество 28 ноября 2023, 17:42 Старейшая жительница Ярославской области отпраздновала 114-й день рождения

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Старейшей жительнице ярославского поселка Норское Клавдии Гадючкиной исполнилось 114 лет. Женщина отпраздновала день рождения 24 ноября. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные администрации Дзержинского района.

За долгие годы жизни Клавдия Михайловна стала свидетелем многих событий. Самые значимые из них — Октябрьская революция и Великая Отечественная война.

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Несмотря на возраст, женщина остается активной и придерживается позитивного отношения к вещам.