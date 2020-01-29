Старейшая женщина планеты умерла в Таджикистане

Если верить паспорту долгожительницы, она родилась 13 марта 1893 года. Родом она из современного Таджикистана. Если дата ее рождения была записана правильно, Мирзокулова была старейшей женщиной на планете.

Она была почти неграмотной. Всю жизнь проработала на сборе хлопка, даже на пенсии выходила в поле. Она был дважды замужем. Ее первый муж погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Второй раз женщина вышла замуж в 58 лет за 72-летнего местного жителя. С ним они нажили пятерых детей в добавок к троим, которые родились в первом браке. Дети подарили бабушке более 200 внуков, правнуков, праправнуков.

«Когда ей было за тридцать, она несколько лет проучилась в вечерней школе, но потом так нигде официально и не работала. Мама не читала книг, никогда не интересовалась политикой. Нервы у нее всегда были крепкие», — рассказала дочь долгожительницы. Ее слова привел сайт OpenAsia.

Бабушка Фатима — не единственный долгожитель в регионе. В соседнем Пенджикенте живет 123-летняя Муяссар Маджидова. Она родилась 2 февраля 1894 года.