Старейшая женщина мира умерла в Астраханской области

Ее похоронили в ее родном поселке Алча. Глава района Нургали Байтемиров заявил, что долгожительница скончалась спокойно.

«Похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок, — отметил он.

Как сообщил сайт kp.ru, главным своим достижением самая старая жительница планеты считала троих сыновей, 10 внуков, 25 правнуков и уже появившихся на свет праправнуков. По ее словам, долгие годы жизни ей обеспечили оптимизм, трудолюбие, баня и молочные продукты.

Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1886 года, в год коронации последнего российского императора. Она была старшим ребенком, ей приходилось помогать родителям по хозяйству и воспитывать младших сестер и брата

После революции она работала в колхозе и вышла замуж. Но первый супруг пропал без вести во время Великой Отечественной войны.

Танзиля Бисембеева стала вторым человеком в истории, который достиг возраста 120 лет.