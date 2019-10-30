  • Старейшая женщина мира умерла в Астраханской области

    30 октября 2019, 14:20

    Анатолий Минкин

    Зарегистрированная в Книге рекордов России, как самая старая женщина мира, Танзиля Бисембеева умерла в возрасте 124 лет в Астраханской области. Об этом сообщила «Российская газета».
    Старейшая женщина мира умерла в Астраханской области

    Ее похоронили в ее родном поселке Алча. Глава района Нургали Байтемиров заявил, что долгожительница скончалась спокойно.

    «Похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок, — отметил он.

    Как сообщил сайт kp.ru, главным своим достижением самая старая жительница планеты считала троих сыновей, 10 внуков, 25 правнуков и уже появившихся на свет праправнуков. По ее словам, долгие годы жизни ей обеспечили оптимизм, трудолюбие, баня и молочные продукты.

    Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1886 года, в год коронации последнего российского императора. Она была старшим ребенком, ей приходилось помогать родителям по хозяйству и воспитывать младших сестер и брата

    После революции она работала в колхозе и вышла замуж. Но первый супруг пропал без вести во время Великой Отечественной войны.

    Танзиля Бисембеева стала вторым человеком в истории, который достиг возраста 120 лет.