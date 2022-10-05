Старейшая учительница Петербурга Строгонова рассказал, как помочь отстающим ученикам | 360°

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Старейшая учительница Петербурга Строгонова рассказал, как помочь отстающим ученикам

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Надежда Строгонова является старейшим учителем Санкт-Петербурга. Ей 102 года. Педагог рассказала сайту kp.ru, как помочь школьникам, отстающим по учебе.

«Надо учителю найти подход, чтобы такому ребенку захотелось учиться. Дай ему отдельное задание. Помоги ему, он потихоньку догонит других», — пояснила Строгонова.

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Учительница добавила, что ни в коем случае нельзя унижать отстающего ученика. Она рассказала, что у нее в классе был мальчик, который учился хуже других. Строгонова просила его маму не ругать ребенка, а сама постоянно помогала ему повысить успеваемость.

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В итоге спустя 20 лет после окончания школы выяснилось, что ее бывший ученик занял высокую должность на работе и благодарил педагога, что она в него верила.

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