Старейшая участница ВОВ Александра Чебаненко умерла в возрасте 105 лет | 360°

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Старейшая участница ВОВ Александра Чебаненко умерла в возрасте 105 лет

Старейшая участница ВОВ Александра Чебаненко скончалась на 106-м году жизни

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В Тюмени скончалась старейшая участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Ветерану ВОВ было 105 лет.

По словам главы региона, Чебаненко скончалась в больнице сегодня ночью.

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«После войны трудилась на севере Тюменской области, до последнего жила в Тюмени. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал Моор.

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Губернатор рассказал, что ветеран родилась в 1917 году. С первых дней войны она оказалась на фронте, где служила медсестрой и в итоге получила ранение. Ее наградили орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа».

В начале сентября в Оттаве скончался один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны — Александр Половин. Ему было 98 лет, сообщил советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков. Дипломат отметил, что участник войны был единственным выжившим членом экипажа корабля канадских ВМС «Гурон».

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