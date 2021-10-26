Старейшая байкерша России умерла в 90 лет

В Нижнем Новгороде в 90-летнем возрасте умерла член мотоклуба «Ночные Валькирии» Лия Клюйкова. Она являлась старейшим байкером России. Об этом написал портал NewsNN.ru.

«Лия Яковлевна была прекрасным примером жизнелюбия, стойкости и позитива. Своей любовью к мотоциклам, она давала отличный пример нашему подрастающему поколению!», — процитировала «Газета.ru» слова сотрудников мотоклуба.

Клюйкова начала управлять мотоциклом в 18-летнем возрасте. С тех пор она не расставалась со своим любимым видом транспорта.

В 2020 году байкер переболела коронавирусом, однако точная причина смерти не сообщается. Прощение с Лией прошло во вторник, 26 октября.