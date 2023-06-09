Эксклюзив 09 июня 2023, 15:42 Станут легитимной целью. Симоньян предрекла итог участия Британии в украинском конфликте Симоньян: Британия превратила Киев и Зеленского в своих бандитов и борется с нами РИА «Новости»

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Великобритания ведет себя в украинском конфликте по привычной для себя схеме — загребает жар чужими руками. Если углубиться в историю, можно вспомнить, как она воевала с Испанией на морях, используя для этого пиратов. Теперь такими бандитами для Лондона стал Киев, заявила в интервью для проекта «Жеребцова и точка» на телеканале «360» главред RT Маргарита Симоньян.

«Британия так делает всю свою историю, это называется чужими руками жар загребать. Вы вспомните, как она, конкурируя с испанцами на морях, громила испанский знаменитый флот. Она же как это делала — руками бандитов, пиратов, разбойников», — напомнила журналист.

Был там и пират Фрэнсис Дрейк, которого и награждали, и сделали лордом. Симоньян добавила, что тогда ходили слухи, что он якобы любовник «королевы-девственницы» Елизаветы. И если возвращаться от экскурса в историю, можно сказать, что с тех пор ничего в британской политике не поменялось.

Принцип у них такой. Они сами вроде ни в чем не участвуют, ручки чистые. Ну, может, не очень чистые, зато не исцарапанные, а цели достигнуты. Теперь они выбрали себе разбойником Киев, Зеленского и борются с нами руками этих разбойников.

Симоньян обратила внимание, что Великобритания утверждает, что продает оружие Киеву, однако всем давно известно, что никто уже ничего не продает — все дается даром. А это уже означает участие в конфликте.

«И поэтому я считаю, что мы имеем полное право заявить: друзья мои, вы участвуете в этом конфликте. И раз, с вашей точки зрения, Россия — легитимная цель для Украины, то вы легитимная цель для нас», — подчеркнула глава RT.

По ее оценке, рано или поздно все этим и закончится. Она не исключила, что президент России Владимир Путин может объявить ультиматум странам, поставляющим вооружение для ударов по стране и прикрывающимся «самообороной» Украины.

Смысл этого ультиматума, как пояснила Симоньян, будет заключаться в том, что Россия сочтет своими военными целями аэродромы других стран, откуда будут взлетать истребители F-16, и порты, откуда будет поставляться определенного вида оружие.