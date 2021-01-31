Станцию «Трубная» в метро Москвы закрыли на выход

В Москве станцию метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии закрыли на выход пассажиров. Станция работает только на вход.

Ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская». В центре Москвы возле всех станций метро, в том числе у «Красных Ворот» и «Сухаревской», дежурят полицейские. Стражи порядка обращаются к людям и просят не собираться возле входа в метрополитен. Перекрыты подходы к Лубянской площади, где выставили ограждения.

Столичная полиция ранее предостерегала от участия в незаконных акциях. В МВД напомнили об уголовной ответственности за нарушение порядка.

Между тем на Трубной площади сотрудники ОМОНа развернули полевую кухню и всех желающих угощают чаем. А в Новосибирске, где в центре города собрались около 500 человек, полицейские раздают людям медицинские маски.