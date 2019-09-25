Станцию очистки воды открыли в деревне Савинская округа Ликино-Дулево

Жители подмосковной деревни Савинская теперь будут пить только качественную воду. Там открыли станцию обезжелезивания. Она обеспечит водой свыше тысячи человек. Это не только жители Савинской, но и ближайших населенных пунктов.

Попробовать чистую воду местные жители смогли сразу же после запуска станции, прямо на церемонии открытия. Качеством они остались довольны.

Власти говорят, что теперь уровень железа в воде минимальный. Станцию построили в течение нескольких месяцев по программе «Чистая вода». Что касается технических характеристик, производительность станции — 30 кубометров в час.

«Станцию сделали за полтора месяца. Станция сделана с соблюдением всех тех норм и правил, которые должны быть использованы», — Андрей Буянов, глава г. о. Ликино-Дулево.

Такие станции по программе «Чистая вода» открывают по всему Подмосковью. Их строят за счет средств областного и муниципального бюджетов. Всего в регионе установили почти 20 станций обезжелезивания: в Куровском, в Дрезне, в деревне Демихове, в поселке Верея и деревне Новое, а также в двух военных городках.