Станцию «Невский проспект» в Петербурге временно закрыли по требованию полиции

Работа городского общественного транспорта в субботу днем в центре Санкт-Петербурга ограничена по распоряжению полиции. Не будет работать для пассажиров станция «Невский проспект».

«По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам. <…> В 13:00 вестибюли станции „Невский проспект“ закроются для входа и выхода пассажиров», — написало РИА «Новости» со ссылкой на официальный Telegram-канал комитета по транспорту.

Часть автобусов и троллейбусов, следующих по Невскому, переправлена на укороченные маршруты, докладывает комитет.

Станция «Невский проспект» закрыта в Санкт-Петербурге по требованию полиции с 13:00. Когда вновь начнется работа самой посещаемой станции города, пока не известно.

Движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам города также приостановлено по требованию ГУМВД.