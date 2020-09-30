Станцию метро «Зенит» будут ремонтировать до декабря в Петербурге
Станция метро «Зенит» в Санкт-Петербурге откроется только в декабре. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова.
По данным Piter.tv, станция раньше называлась «Новокрестовская». Ее открытие планировалась в концу августа, но все ремонтные работы не удалось доделать вовремя. Теперь назначен новый срок — середина декабря. Об этом губернатор рассказал одному из своих подписчиков «ВКонтакте».