Станцию метро в Петербурге переименуют в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» празднует в этом году 95-летие. В честь этого события станцию петербургского метро «Новокрестовская» решили переименовать в «Зенит».

Решение о переименовании станции принимала топонимическая комиссия, сообщила «Фонтанка». За то, чтобы дать станции название «Зенит», проголосовали 17 человек, а против высказались шестеро. Еще три члена комиссии воздержались от ответа.

«Мы благодарим город за такой подарок. Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства», — отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Он добавил, что названия станций метро — символ города, который помогает местным жителям и туристам ориентироваться в городском пространстве. Именно поэтому переименование станции наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим Петербурга.

Медведев напомнил, что в 2021 году Северная столица примет матчи чемпионата Европы. Кроме того, гендиректор клуба пообещал, что всю весомую часть затрат на переименование «Новокрестовской» футбольный клуб возьмет на себя. В частности, потребуется заменить все карты, указатели и схемы со старым названием станции.