Станцию метро «Пражская» в Москве предложили переименовать в «Маршала Конева»

Станцию московского метрополитена «Пражская» могут переименовать в станцию «Маршала Конева». С такой инициативой выступил Общественный совет при Министерстве обороны России.

Предложение стало ответом на демонтаж в Праге монумента советского маршала, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Письмо с просьбой поддержать инициативу уже направлено главе Минобороны Сергею Шойгу.

Памятник советскому полководцу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля власти района Прага-6. С просьбой передать памятник России к чешскому министру обороны Лубомиру Метнару обратился Сергей Шойгу. Он напомнил, что Россия заплатила огромную цену за освобождение Европы от нацизма. Только во время операции по освобождению Праги погибли 50 тысяч советских солдат.

Официальный представитель Министерства обороны Чехии Ян Пейшек заявил, что Шойгу отправил свое письмо «не в ту организацию». Он пояснил, что передать памятник они не могут, поскольку монумент принадлежит властям муниципалитета Прага-6.

10 апреля Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично». Российские следователи намерены привлечь тех, кто снес памятник маршалу, к уголовной ответственности.