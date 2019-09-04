Станция не резиновая. Космонавт пожаловался на нехватку места на МКС

Робота «Федора» подготовили к возвращению на Землю Подробнее

Он пояснил, что такое происходит уже не в первый раз, когда доставленный на станцию груз просто негде разместить. В качестве примера Скворцов рассказал, что с Земли ему посоветовали разместить все за панелью в одном из модулей. Однако места там не оказалось.

«Сейчас вот по газоанализаторам, по всему [перечню грузов] там идет — все [размещение] за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые посылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место», — рассказал космонавт.

Он заявил, что не надо удивляться, когда блоки, о которых он рассказал окажутся в других местах.

Специалисты Центра управления полетами пообещали учесть все жалобы космонавта.

Между тем места на МКС уже точно должно стать больше, потому что робота «Федора» уже подготовили к возвращению домой. Его переместили в космический корабль Союз, где закрепили в кресле.