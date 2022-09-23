Станция метро «Чернышевская» закроется в Санкт-Петербурге до 2024 года | 360°

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Станция метро «Чернышевская» закроется в Санкт-Петербурге до 2024 года

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Новые эскалаторы установят на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге. В связи с этим она будет закрыта до мая 2024 года, сообщила газета Neva.Today со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

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«Невские новости» написали, что срок службы эскалаторов подошел к концу. Вместо трех нынешних там поставят четыре новых. Это поможет немного разгрузить станцию, заключили в пресс-службе.

Санкт-Петербург

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