Станция метро «Чернышевская» закроется в Санкт-Петербурге до 2024 года | 360°

Общество 23 сентября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber Станция метро «Чернышевская» закроется в Санкт-Петербурге до 2024 года

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Новые эскалаторы установят на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге. В связи с этим она будет закрыта до мая 2024 года, сообщила газета Neva.Today со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

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«Невские новости» написали, что срок службы эскалаторов подошел к концу. Вместо трех нынешних там поставят четыре новых. Это поможет немного разгрузить станцию, заключили в пресс-службе.

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