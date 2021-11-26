Станции «Русской Медиагруппы» получили пять золотых микрофонов на премии «Радиомания-2021»

Станции «Русской Медиагруппы» стали обладателями пяти наград на церемонии вручения премии «Радиомания-2021». Ее ежегодно присуждает Российская академия радио, отмечая самые яркие проекты, программы и ведущих российской радиоотрасли.

В этом году награду в номинации «Радио DJ» получил ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин.

По его мнению, для любой радиостанции и ведущего премия «Радиомания» тождественна признанию профессионализма и признанию от всего радиосообщества.

«Мы все работаем ради наших слушателей, но подобные отправные точки позволяют „сверить часы“, взглянуть на свою работу со стороны. <...> И это очень ценно», — отметил Дмитрий Оленин.

XXV юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» — за рекордное количество зрителей онлайн, «Русское Радио» — в номинации «Продвижение, внеэфирный проект».

В этом году появилось и несколько специальных и новых номинаций. Одна из них — «Прорыв года». Ее вручили радио Monte Carlo, суточный охват которого увеличился за минувший год на 24%, по данным Mediascope.

Региональные партнеры «Русской Медиагруппы» также получили награды. Два золотых микрофона получили Радио DFM, Ростов-на-Дону. В номинации «Лучший диджей» статуэтку забрал Дима Белых, а ролик «Эко про Бога» получил премию в номинации «Рекламный аудиоролик собственного производства».

Особо академия отметила радио MAXIMUM за вклад в развитие российского радиовещания. В этом году станция отметила свой 30-й день рождения. Ведущие утреннего шоу Чак и Дмитрий Шуманский стали ведущими одного из отделений церемонии вручения премии «Радиомания».