06 марта 2024, 20:05
«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу
«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу. Помогают выбирать подарки на 8 Марта наши друзья — производитель интерактивного оборудования BM GROUP «Фабрика инноваций».
На стациях установлены терминалы, которые придумают подарки для женщин за вас! Достаточно ввести интересы, возраст, знак зодиака девушки — и получить готовые идеальные варианты!
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Приходите и попробуйте 6 и 7 марта в ТРЦ Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево). «Станции мужской поддержки» работают с 16:00 до 21:00.
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Праздники
Женщины
8 Марта
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