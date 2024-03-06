Эксклюзив 06 марта 2024, 20:05 «Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу Телеканал «360»

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«Станции мужской поддержки» от телеканала «360» начали работу. Помогают выбирать подарки на 8 Марта наши друзья — производитель интерактивного оборудования BM GROUP «Фабрика инноваций».

На стациях установлены терминалы, которые придумают подарки для женщин за вас! Достаточно ввести интересы, возраст, знак зодиака девушки — и получить готовые идеальные варианты!

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Приходите и попробуйте 6 и 7 марта в ТРЦ Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево). «Станции мужской поддержки» работают с 16:00 до 21:00.

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