Москвичи назвали самые романтичные станции метро

Москвичи назвали самые романтичные места в московском метро. Список возглавила станция «Маяковская» — она набрала больше всего голосов сразу по трем пунктам.

Об этом сообщили Telegram-канале Департамента транспорта столицы. Там уточнили, что жители столицы проголосовали за самые романтичные места московского метрополитена в четырех разных номинациях. В трех из них победила «Маяковская»: ее назвали станцией для первой любви, станцией с самой романтичной обстановкой, а также станцией для поцелуев.

В четвертой номинации победила станция «Выхино» — москвичи решили, что эта станция идеально подходит для самого необычного свидания. В Дептрансе москвичам посоветовали отправиться на эти станции с теми, кого они любят.

Ко Дню святого Валентина относятся по-разному — одни считает его романтическим праздником и стараются сделать приятный сюрприз своей второй половинке, а вторые пытаются поменьше выходить из дома и избегать всех нежностей. Разобрались, почему у людей такая разная реакция на 14 февраля.