Общество 03 марта 2023, 15:26 Станции метро Нижнего Новгорода оснастят крытыми павильонами

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До конца 2023 года в Нижнем Новгороде планируют установить крытые павильоны над станциями метрополитена. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сайт администрации города.

Для ремонта и оснащения павильонов оборудованием мэрия предоставит субсидии. Получателя субсидий выберут после открытого запроса предложений. Подрядчик не должен быть записан как иностранное юридическое лицо.

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Ранее СМИ сообщили, что осенью 2021 года в Нижнем Новгороде демонтировали несколько павильонов над входами в метро.

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