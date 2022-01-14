Станции «Казаковская» и «Путиловская» могут открыться концу 2023 года в Петербурге

Две новых станции метро «Казаковская» и «Путиловская» планируют открыть к концу 2023 года. Сроки пока примерные. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Михаила Самборского.

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу открыть станции метро „Казаковская“ и „Путиловская“ в конце 2023 года — начале 2024 года», — рассказал он.

Самборский добавил, что работы выполняются быстро и качественно. Строительство идет активно, уже подготовили проект архитектуры на станциях.