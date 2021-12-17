Станцевавшая в балаклаве тверк на центральной улице Махачкалы девушка вызвала негодование у дагестанцев. Ролик с ее танцем разошелся по социальным сетям 15 декабря за несколько часов, написал Life.

Жители Дагестана осудили девушку за явно провокационный поступок, но еще больше вопросов у них появилось к тем, предположительно, молодым людям, которые привезли ее в центр города с достаточно жесткими устоями.

«Наказать нужно не только девушку, а даже в первую очередь тех „мужчин“, кто был с ней там в машине, с чьей подачи все это и произошло. Старейшины что сделают? „Не делайте“, — так скажут, и все. А если самих их найти и наказать, то уже сам попадаешь под статью в случае подачи заявления», — посетовал один из пользователей сетей на невозможность проучить провокаторов.

Однако в полиции девушку не только не наказали, но и вступились за нее, передал сайт Fishki.Net. В пресс-службе МВД Дагестана объяснили, что в действиях танцовщицы нет состава преступления или даже правонарушения, поэтому ни к какой ответственности она не может быть привлечена.