Станцевать зумбу и освоить гаджет. Как в Одинцове отметили День пожилого человека

В Одинцовском парке отметил День пожилого человека. Вот только вместо привычных занятий, таких как вязание или разгадывание кроссвордов, для пенсионеров подготовили динамичную программу. Бабушки и дедушки танцевали зумбу, занимались скандинавской ходьбой и йогой. Кроме этого, в Одинцове появился штаб «Активного долголетия».

День пожилого человека жители Одинцова отметили по-молодежному – зажигательной зумбой.

«Дай бог, чтобы на всех участках, во всех домах и районах звучала эта музыка, и были эти танцы! У нас не было дискоклубов, у нас были просто танцплощадки. Мы танцевали вальс, фокстрот. У нас были шикарные танцы, шикарные партнеры», — рассказала участница программы «Активное долголетие» Светлана Фролова.

Источник фото: телеканал «360»

Для тех, кто искал гармонии тела и духа, а также хотел укрепить мышцы, работала площадка с фитнес-йогой. Участницы развивали свою гибкость и подвижность суставов. Также это выравнивает давление.

«Регулярные занятия — это обязательно улучшение эмоционального состояния, все процессы в организме гармонизируются», — отметила инструктор по фитнес-йоге Кристина Галныкина.

Источник фото: телеканал «360»

Этот праздник организовали для того чтобы показать — на пенсии скучать не приходится, можно и дальше быть активным и энергичным. Так, в парке уже несколько лет проходят занятия по скандинавской ходьбе для старшего поколения.

«Поскольку это очень востребованное направление, и с каждым годом приток участников возрастает, мы увеличили количество активность с двух дней в неделю до пяти дней», — подчеркнул директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Евгений Плотников.

Источник фото: телеканал «360»

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Занятия по танцам и йоге в парке всем понравились. Поэтому они тоже скоро станут регулярными. Также в городе уже стартовал проект «Активное долголетие». Участникам предоставили комфортабельный автобус для бесплатных экскурсий. Первая группа поедет в монастырь города Чехов. Пожилые люди смогут путешествовать каждую неделю.

«Для того, чтобы пользоваться всеми услугами, нужно стать членом клуба „Активное долголетие“. Это могут сделать женщины в возрасте от 55 лет и мужчины после 60», — сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Все услуги и мероприятия участники проекта могут посмотреть на портале «Активного долголетия». На этой неделе люди старшего поколения также смогут пройти диспансеризацию. А в библиотеках и домах культуры будут проводить мастер-классы — начнут с изучения гаджетов: компьютера и смартфона. Кроме этого, заработают мастерские по рукоделию, творчеству и вокалу.