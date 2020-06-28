«Становишься участником истории»: Рой Джонс-младший объяснил важность участия в голосовании по Конституции

Американский боксер Рой Джонс-младший проголосует по поправкам к Конституции России. Он объяснил, почему важно выразить свое мнение.

Спортсмен, который получил российское гражданство в 2015 году, уже изучил возможные изменения в основном законе страны.

Боксер уверен, что голосование по поправкам важно. Он старается вдохновить всех знакомых на то, чтобы они пришли и выразили свою гражданскую позицию.

«Если ты участвуешь в голосовании, ты становишься участником перемен и участником истории. Если хочешь каких-то изменений, приходи и голосуй. Если ты против перемен, приходи и вырази свое мнение. Ты несешь ответственность за то, что происходит в твоей стране», — заявил Джонс-младший.

Спортсмен не уточнил, какой день выбрал для голосования.

Источник фото: телеканал «360»

Рой Джонс-младший получил гражданство России в 2015 году. В последние годы он часто приезжает в Россию, отбирает лучших спортсменов для своей спортшколы. В декабре 2019-го в Екатеринбурге прошел его первый российский турнир.

Ранее в Одинцове по поправкам к Конституции проголосовала пятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Лазутина. Она заявила, что жизнь диктует изменения, поэтому важно принять участие в этом голосовании.