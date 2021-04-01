Станет ли Нигерия страной-призраком

54,5% жителей Нигерии стремятся при первой же возможности покинуть страну, и уехать в Европу, Британию или США. При этом 23,7% опрошенных даже готовы стать нелегальными мигрантами. Такие неутешительные результаты опроса в своем Telegram-канале опубликовал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Недавно он вернулся из командировки по африканскому региону, где вместе с экспертами проводил исследование. «Такие результаты для меня не удивительны. Последние годы экономика Нигерии находится в упадке, на лицо политический кризис. 30,6% опрошенных не видят за последний год никаких положительных изменений в стране», — заключил Максим Шугалей.

Усугубляет политический кризис тот факт, что Нигерию раздирают внутренние конфликты. Самый затяжной и опасный, по мнению Максима Шугалея, — это война с исламистами «Боко Харам» и с отколовшимся от нее в 2016 году «Исламским Государством в провинции Западная Африка» (ISWAP).

«Сегодня эти две силы контролируют значительную часть северо-востока страны и расширили ареал своей деятельности в соседние страны Камерун, Нигер, Чад. Главной целью „Боко Харам“, является введение шариата и искоренение западного образа жизни. В 2017-2018-м гг. правительство Нигерии заявило о полном уничтожении „Боко Харам“. Однако c 2019-го года боевики вновь перешли к активным боевым действиям, нападениям на армейские патрули, военные базы, сотрудничающих с правительственными войсками фермеров, захвату городов и похищениям людей», — пишет социолог.

Более того, 28,5% уверены, что правительство Нигерии финансирует террористов. Это конечно, мнение опрошенных, отметил президент Фонда, однако, нельзя игнорировать тот факт, что влияние «Боко Харам» не уменьшается, а скорее имеет тенденцию к расширению.

Есть в исследовании и позитивные моменты, отметил Максим Шугалей: «42,6% опрошенных нигерийцев считают Россию дружественным государством и высоко оценивают ее вклад в налаживание мира в Нигерии».