  • Стандарты для домов престарелых создадут в России

    16 сентября 2019, 08:45

    Андрей Иванов

    Минстрой создаст новые стандарты для домов престарелых взамен морально устаревших, которые были приняты еще во времена Советского Союза.
    Стандарты для домов престарелых создадут в России

    Как сообщили «Известия» со ссылкой на Минстрой, новые нормы разработают после завершения конкурса на лучший проект для переформатирования домов престарелых.

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    «Внесение изменений в законодательство будет возможно по завершении конкурса. Минтруд разработает стандарты развития сегмента строительства стационарных организаций социального обслуживания. Лучшие проекты конкурса будут реализованы в пилотных регионах в рамках нацпроекта „Демография“», — рассказали изданию в Минстрое.

    Сейчас условия проживания в российских домах престарелых не имеют ничего общего с современными представлениями о комфорте и потребностях пожилых людей.

    Управляющий ГК Senior Group Алексей Сиднев сообщил «Известиям», что в СССР дома-интернаты строили для людей, которым не нужна помощь в передвижении: в зданиях не было предусмотрено индивидуального санузла и специальных помещений, а столовые были вынесены в другое здание.

    В современном российском законодательстве отсутствует даже термин «дом престарелых». По словам Сиднева, все подобные учреждения в стране — это советские психоневрологические интернаты и дома-интернаты для престарелых и инвалидов.