Стандарты для домов престарелых создадут в России

Минстрой создаст новые стандарты для домов престарелых взамен морально устаревших, которые были приняты еще во времена Советского Союза.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на Минстрой, новые нормы разработают после завершения конкурса на лучший проект для переформатирования домов престарелых.

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«Внесение изменений в законодательство будет возможно по завершении конкурса. Минтруд разработает стандарты развития сегмента строительства стационарных организаций социального обслуживания. Лучшие проекты конкурса будут реализованы в пилотных регионах в рамках нацпроекта „Демография“», — рассказали изданию в Минстрое.

Сейчас условия проживания в российских домах престарелых не имеют ничего общего с современными представлениями о комфорте и потребностях пожилых людей.

Управляющий ГК Senior Group Алексей Сиднев сообщил «Известиям», что в СССР дома-интернаты строили для людей, которым не нужна помощь в передвижении: в зданиях не было предусмотрено индивидуального санузла и специальных помещений, а столовые были вынесены в другое здание.

В современном российском законодательстве отсутствует даже термин «дом престарелых». По словам Сиднева, все подобные учреждения в стране — это советские психоневрологические интернаты и дома-интернаты для престарелых и инвалидов.