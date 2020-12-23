Стандарты безопасности стали реже нарушать в Петербурге

«Отсутствие QR-кода первоначально фиксировалось более чем у половины проверяемых организаций, а в настоящее время их доля составляет не более 11%. Количество объектов с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм также уменьшилось с 43 до 14%», — уточнил Ситов.

Отмечается, что сегодня заведения развлекательной и бьюти-индустрии, а также точки общественного питания могут работать лишь по QR-коду. По данным издания, профильный Комитет выдает такие коды только тем организациям, где разработан и соблюдается стандарт безопасной деятельности.