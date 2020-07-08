Стандарт медицинской помощи при опасных заболеваниях утвердили в России

Во время распространения коронавируса медики отработали шаги по лечению пациентов. Теперь правила предоставления медицинской помощи при опасных заболеваниях утвердили в правительстве России.

«Алгоритм действий <…> был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз», — сообщили в пресс-службе Кабмина.

Правила утвердил соответствующим постановлением премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, если эпидемическая обстановка станет неблагоприятной, инфицированные смогут проходить лечение не только в профильных отделениях больниц.

Пациентов будут также принимать в перепрофилируемых стационарах. Оказывать помощь заболевшим смогут медработники любой специализации или фармацевты после завершения специальной программы.

«Больничные листы с письменного согласия пациента могут выдаваться в электронной форме. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения», — отметили в правительстве.

В пресс-службе добавили, что врачи будут действовать исходя из временного порядка оказания медпомощи, который будет утверждать Минздрав.