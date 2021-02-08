Стандарт этики для таксистов появится в Петербурге

Стандарт этики для водителей такси планируют создать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Глава комитета Кирилл Поляков рассказал 5-tv.ru, что стандарт транспортного обслуживания в части таксомотора позволит пассажирам понимать, на что они могут рассчитывать при заказе такси. Он уточнил, что ведомство приняло такое решение вместе с коллегами, которые возглавляют крупнейшие транспортные компании и агрегаторы такси.

«На наш взгляд, это позволит людям понимать, какие услуги, в каком объеме, и какого качества они могут получить от компаний. И в случае возникновения претензий составлять жалобы, соотносясь с тем стандартом, который будет утвержден», — отметил Поляков.

В комитете уточнили, что стандарт будут разрабатывать с учетом мнения как самих перевозчиков, так и пассажиров. Первые предложения от них соберут уже к следующей неделе. При этом окончательно утвердить документ рассчитывают через два месяца — он должен будет вступить в силу уже с середины 2021 года.