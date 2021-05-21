Получить налоговый вычет в России стало проще

В России упростили получение налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке. Это же коснется и операций, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете.

Процесс будет проще с 21 мая, напомнило РИА «Новости», и затронет вычеты с возникшим на них правом с 1 января 2020 года. Чтобы оформить вычет, россиянам следует только завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Больше не придется ни заполнять декларацию, ни собирать подтверждающие документы.

Сократятся с четырех до полутора месяцев и сроки получения вычетов. Данные налоговая получит непосредственно от банков. К обмену информацией они смогут присоединиться добровольно. Это намерены сделать большинство крупных российских банков.

Закон об упрощении налогового вычета по расходам на покупку жилья, погашения процентов по ипотеке и операциям на ИИС подписал 20 апреля президент России Владимир Путин.

Ранее в думском комитете по бюджету и налогам заметили, что действие социального налогового вычета необходимо распространить на услуги самозанятых репетиторов.