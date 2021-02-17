Стало известных, сколько человек вакцинировано от ковида в домах престарелых в Петербурге

Стало известно, сколько пенсионеров в домах престарелых и других получателей социальных услуг вакцинировали от коронавируса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по социальной политике.

«На утро 17 февраля „Спутник V“ получили 735 получателей социальных услуг, живущих в подведомственных стационарных учреждениях. Также вакцинировали 822 сотрудника», — рассказали в комитете. Уточняется, что прививки ставят в пунктах вакцинации. В станционарные учреждения выезжают специалисты.