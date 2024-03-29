Общество 29 марта 2024, 23:40 Стало известно значение фразы матери террориста из «Крокуса» про шахида RT: лингвист объяснил значение фразы матери боевика из «Крокуса» про шахида Телеканал «360»

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Заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев рассказал, что могла иметь в виду мать террориста Шамсидина Фаридуни, когда заявила, что ее сыну не стать шахидом. Значение этого слова, а также вероятный смысл фразы женщины он объяснил в беседе с RT.

Муассар Заргарова, проживающая в Таджикистане, обратилась к сыну со словами, зачем он это сделал, ведь шахидом он никогда не станет.

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Лингист объяснил, что «шахид» переводится с арабского как «свидетель».

«То есть человек, который погиб, свидетельствуя об Аллахе, и погиб определенным образом. В некоторых случаях к шахидам причисляют жертв терактов», — пояснил Силантьев.

Что касается Фаридуни, то он не может считаться шахидом, так как выжил в теракте и был задержан. Силантьев подчеркнул, что «шахидов живых не бывает». Можно предположить, что мать боевика имела в виду то, что нельзя стать шахидом, убивая невинных людей. Ими становятся люди, погибшие за правое дело во имя Аллаха.

Ранее сообщили, что следственная группа завершила работу в «Крокус Сити Холле» около 21:30 по московскому времени в пятницу, 29 марта.