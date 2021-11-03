Стало известно, зачем российским женщинам нужна медитация

Исследование специалистов мобильного приложения для медитаций Prosto показало, для чего россиянки чаще всего занимаются медитацией. Об этом написала «Газета.ru».

Оказалось, что российские женщины в возрасте от 18 до 35 лет чаще всего выбирают подборки медитаций «которые помогают остановить панику и снизить уровень тревоги». Женщины постарше — от 45 до 55 лет — предпочитают медитации, которые нацелены на обретение спокойствие и налаживание режима питания.

Что касается мужчин, они чаще всего выбирают медитации, которые должны помогать бороться со стрессом в течение рабочего дня.