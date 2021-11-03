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    03 ноября 2021, 20:34

    Стало известно, зачем российским женщинам нужна медитация

    Исследование: с помощью медитации российские женщины пытаются побороть тревожность

    Полина Гребенщикова

    Исследование специалистов мобильного приложения для медитаций Prosto показало, для чего россиянки чаще всего занимаются медитацией. Об этом написала «Газета.ru».

    Оказалось, что российские женщины в возрасте от 18 до 35 лет чаще всего выбирают подборки медитаций «которые помогают остановить панику и снизить уровень тревоги». Женщины постарше — от 45 до 55 лет — предпочитают медитации, которые нацелены на обретение спокойствие и налаживание режима питания.

    Что касается мужчин, они чаще всего выбирают медитации, которые должны помогать бороться со стрессом в течение рабочего дня.