Стало известно, зачем мошенникам нужен номер СНИЛС

Мошенники с помощью данных СНИЛС могут управлять пенсией российских граждан. С помощью онлайн-заявления они могут перевести средства человека в негосударственный пенсионный фонд и получить за это возмещение.

«Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от двух до пяти тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся», — рассказал агентству «Прайм» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Мошенники используют различные предлоги, чтобы узнать номер СНИЛС у жертвы. Убеждают, что человек получил выплату от государства, но для ее оформления нужен страховой номер индивидуального лицевого счета. Также преступник может надавить на страх потери денег, если не укажет СНИЛС.

Павел Сигал отмечает, что все действия с документами нужно совершать в офисах лицензированных организаций. Он советует всегда внимательно читать все документы перед подписанием, задавать вопросы по непонятным пунктам. Если никаких разъяснений работник не дает, а давит на быстрое подписание под страхом потерять деньги, то нужно задуматься и повременить с принятием решения.