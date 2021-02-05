Стало известно, зачем Ефремова вывезли из колонии

Осужденного за смертельную аварию актера Михаила Ефремова этапировали в Москву. Актер будет участвовать в следственных действиях. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Белгородской области.

«На основании постановления главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве 4 февраля 2021 года осужденный Ефремов М. О. был этапирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях», — сказано в сообщении.

Ранее адвокат актера заявил «360», что Ефремова увезли из белгородской исправительной колонии. При этом он добавил, что не может раскрыть местонахождения осужденного.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии №4 в Белгородской области за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы 8 июня. Актер крепко выпил и сел за руль своего внедорожника. Во время поездки он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина скончался от серьезных травм в реанимации.

Изначально Ефремов признал свою вину, но затем стал отказываться от своих слов. В итоге он все же раскаялся. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Позже срок сократили до 7,5 года.