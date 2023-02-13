Общество 13 февраля 2023, 17:57 Стало известно, за что переплачивают жильцы столичных многоквартирных домов Каждый месяц москвичи платят 139 рублей за радиоточку, даже если не слушают радио

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Большинство россиян, проживающих в старом жилом фонде, избавились от розетки под радиоточку, однако продолжают платить за эту услугу. О том, за какие услуги ЖКХ переплачивают москвичи, сообщила «Вечерняя Москва».

Отмечается, что абонентскую плату за радиоточку в размере 139 рублей могут установить вне зависимости от того, слушают жильцы радио или нет. Кроме того, россияне вправе отказаться от пользования телеантенной, за которую в среднем взимается 245 рублей.

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Избавиться от лишних плат можно, написав соответствующее заявление в Российскую телевизионную и радиовещательную сеть.

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