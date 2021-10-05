Стало известно, за что больше всего благодарны учителям россияне

Исследование, проведенное ко Дню учителя показало, что чаще всего российские граждане благодарят учителей за индивидуальный подход к ребенку, домашнюю атмосферу в школах и теплые воспоминания. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на компанию 2ГИС.

«За первой тройкой по количеству упоминаний следует домашняя, уютная атмосфера (10,8%), которая важна для адаптации и развития детей и учеников. Кроме индивидуального подхода, родители и школьники ценят в учителях внимательное и чуткое отношение к детям (8,9%) и интересные занятия, вовлекающие в учебный процесс — это 7,8% позитивных отзывов от опрошенных», — говорится в исследовании сервиса.

Более 4% опрошенных указали на важность профессионализма педагогов школ и детских садов. Замыкает рейтинг благодарностей учителям теплые воспоминания — так ответили 1,8% опрошенных.

В исследовании приняли участие около 11 миллионов граждан из 134 городов России.