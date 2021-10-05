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    05 октября 2021, 14:55

    Стало известно, за что больше всего благодарны учителям россияне

    На первом месте оказался индивидуальный подход к ребенку

    Оксана Лавнюженко

    Исследование, проведенное ко Дню учителя показало, что чаще всего российские граждане благодарят учителей за индивидуальный подход к ребенку, домашнюю атмосферу в школах и теплые воспоминания. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на компанию 2ГИС.

    Стало известно, за что больше всего благодарны учителям россияне

    «За первой тройкой по количеству упоминаний следует домашняя, уютная атмосфера (10,8%), которая важна для адаптации и развития детей и учеников. Кроме индивидуального подхода, родители и школьники ценят в учителях внимательное и чуткое отношение к детям (8,9%) и интересные занятия, вовлекающие в учебный процесс — это 7,8% позитивных отзывов от опрошенных», — говорится в исследовании сервиса.

    Более 4% опрошенных указали на важность профессионализма педагогов школ и детских садов. Замыкает рейтинг благодарностей учителям теплые воспоминания — так ответили 1,8% опрошенных.

    В исследовании приняли участие около 11 миллионов граждан из 134 городов России.