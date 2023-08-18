Общество 18 августа 2023, 09:25 Стало известно возможное новое название гипермаркетов OBI в России «Ведомости»: OBI в России может начать работать под брендом Domus РИА «Новости»

Читать 360tv в

ООО «ОБИ франчайзинговый центр», входящее в структуру сети товаров для дома OBI, подало заявку на регистрацию бренда Domus. Данные появились в базе Роспатента, сообщили «Ведомости».

Заявку подали по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Сейчас она проходит экспертизу, уточнило издание.

Реклама

По условиям договора с OBI GmbH (Германия) новые владельцы сети должны переименовать гипермаркеты на территории России, указал в комментарии газете один из партнеров компании.

По его словам, это нужно было сделать в течение шести месяцев после подписания договора, а заключили его еще летом 2022 года. Но процесс затянулся.

Газета обратила внимание, что вариантов для названия было много, не только Domus. В Роспатент подавали заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Один из предложенных вариантов — IdeaFix — уже отозвали.

По словам патентного поверенного и ведущего специалиста по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексея Кошкина, так происходит довольно часто, когда организация перед ребрендингом регистрирует одновременно несколько товарных знаков.

Эксперт добавил, что на фоне того, что заявки подали по 45 классам МКТУ, вероятность того, что у OBI не будет проблем хотя бы по одной из них, мала.