Стало известно, во сколько обойдется России голосование за поправки в Конституцию

«Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде — без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, но следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами», — объяснила свои расчеты Памфилова. Слова главы ЦИК процитировали «Ведомости».

Учитывая, что поправок в Основной закон страны насчитывается уже более 500, понятно, что все они в бюллетень не попадут. Значит, нужно информировать россиян об их содержании другими способами — например, через мобильное приложение. В 150-миллионной России 108,5 миллиона избирателей.

Что касается даты голосования, то, по мнению Памфиловой, оптимальнее всего назначить его на апрель. И подготовиться можно успеть, и слишком затягивать событие нецелесообразно. К тому же в сентябре грядет единый день голосования, а совместить два в одном не выйдет. Эти две кампании слишком отличаются по характеру, хотя обе крупные.

День, в который россияне пойдут голосовать за поправки в Конституцию, станет выходным. Это подтвердил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

«Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних», — предупредил российский глава.