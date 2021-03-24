Стало известно, во сколько обойдется меховой костюм как у Путина

Сшить такой же меховой костюм, как тот, в котором президент России Владимир Путин отдыхал в тайге, можно на заказ за 150 тысяч рублей. Об этом директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова сообщила РИА «Новости».

Морозова рассказала, что три с половиной года назад ее ателье изготовило партию похожих костюмов из дубленочного меха для частного клиента. Подробности она не стала разглашать, но отметила, что клиент заказал не только эти костюмы и он хотел их использовать вместе с друзьями. По словам директора ателье, она работала по размерам, указанным заказчикам.

«Весь костюм стоит около 150 тысяч рублей на среднюю мужскую фигуру», — сказала она.

Стоимость меха составляет около 100 тысяч рублей, еще 50 тысяч — плата за работу мастера. Морозова не смогла определить, ее ли ателье изготавливало костюм главы государства, но отметила, что он действительно похож.

«Я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож», — сообщила она.

Минувшие выходные Путин провел в Сибири, куда отправился вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Фотографии с отдыха главы государства в тайге показала пресс-служба Кремля.