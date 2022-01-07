Стало известно, в каком случае в России повысятся пенсии

Рост пенсий в России возможен только при повышении общего уровня заработных плат. Об этом Ura.ru рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

По ее словам, есть прямая связь между зарплатным и пенсионным фондами.

«Пенсия, по сути, — это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата», — сказала Бессараб. Депутат объяснила, что из отчислений работающих граждан формируется Пенсионный фонд РФ.

Бессараб рассказала, что к 2024 году уровень пенсий в среднем поднимется до 20 тысяч рублей неработающим пенсионерам. Страховая пенсия у этой категории граждан в 2022 году составит 18,5 тысячи рублей.

Ранее Бессараб выступила в поддержку идеи разрешать семьям использовать средства материнского капитала на дорогостоящее лечение ребенка.