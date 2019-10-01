Стало известно, в каком регионе России потребляют больше всего овощей и фруктов

Согласно статистике, больше всего фруктов и ягод в 2018 году потребляли в Кабардино-Балкарии (117 килограммов на человека в год), Краснодарском крае (94 килограмма), Адыгее (88 килограммов), Воронежской области и Приморском крае (по 77 килограммов).

Меньше всего фруктов в минувшем году ели жители Чукотки (12 килограммов), Тувы (21 килограмм), Калмыкии (31 килограмм), Республики Марий Эл (33 килограмма), а также в Иркутской и Томской областях (по 34 килограмма).

Эксперты Росстата установили, что больше всего овощей и бахчевых культур ели в Дагестане (247 килограммов на человека), Кабардино-Балкарии и Волгоградской области (по 181 килограмму), а также в Астраханской (172 килограмма) и Оренбургской (159 килограммов) областях, сообщило информационное агентство Nation News.

В свою очередь, низкие показатели потребления овощей зафиксировали на Чукотке (34 килограмма), в Туве (41 килограмм) и Бурятии (62 килограмма), а также в Якутии и Иркутской области (по 70 килограммов).